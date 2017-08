Politie waarschuwt voor dieven met babbeltrucs

HEERENVEEN: De laatste weken is het aantal aangiften van babbeltrucs in de gemeente Heerenveen en West Stellingwerf toegenomen. Dieven zagen kans met een smoesje een woning binnen te komen en vervolgens geld, pinpassen en sieraden weg te nemen. Vooral ouderen zijn dan vaak het slachtoffer.

Veel gebruikte smoesjes (babbeltrucs) om een woning binnen te komen zijn:

‘Mag ik een glaasje water?’

Iemand die zegt van de thuiszorg te zijn (zonder dat u een afspraak heeft).

‘Ik ben in de buurt komen wonen. Mag ik uw woning van binnen zien.’

Iemand van de bank. ‘Ik heb een nieuwe bankpas voor u. Die kan ik alleen activeren door uw oude bankpas en pincode in te nemen. Anders kunt u niet bij uw geld.’

‘Kan ik gebruik maken van uw toilet? Ik kan het echt niet meer ophouden.’

‘Zou ik even gebruik kunnen maken van uw telefoon? Ik ben mijn mobiele telefoon vergeten.’

‘Ik kom de meterstand opnemen. Mag ik even in uw meterkast?’

Soms in gebrekkig Nederlands spreken en collecteren voor een “goed doel” waarbij soms het logo van een goed doel gebruikt wordt.

Soms is de dief alleen, maar vaak ook met z’n tweeën. Een van hen leidt de bewoner af, terwijl de ander snel het huis ingaat. Het komt ook voor dat iemand aan de voorkant aanbelt en een handlanger via de achterdeur binnenkomt.

Wat kunt u doen om inbraak door babbeltrucs te voorkomen?

Maak met uzelf de afspraak dat u niet opendoet zonder eerst te kijken wie er voor de deur staat. Kijk door het raam of de deurspion en gebruik indien aanwezig de intercom. Doe, voordat u voor een vreemde de deur opent, een kierstandhouder op de deur, zodat niemand de deur kan openen en u naar binnen kan duwen.

Doe altijd de deur dicht als u iets gaat halen.

Wees altijd gezond wantrouwend. Stel bijvoorbeeld controlevragen.

Laat u niet afleiden door smekende blikken of tranen. Zielige kinderen wekken medelijden op en dat weten oplichters.

Geef nooit uw bankpas of pincode af. Bankmedewerkers komen nooit aan de deur.

Vraag om een legitimatie. U kunt altijd even het bedrijf of de instelling bellen.

Vertrouwt u het niet? Bel 112.

Heeft u vragen over deze brief of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met het team Zuidoost-Fryslân, telefoonnummer 0900-8844. U kan dan vragen naar uw wijkagent.

