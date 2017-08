Blauwalg? Kijk voor meer info op www.zwemwater.nl

JOURE: Voor het zwemwater van Skipsleat en Rohel geldt een waarschuwing vanwege blauwalg.

Het zwemwater Rohel ligt ligt bij camping Tjeukemeer. Het zwemwater Skipsleat ligt aan de Koarte Ekers tegenover de nieuwbouwwijk Skipsleat.

Blauwalgen zijn eigenlijk bacteriën. Ze zweven als groene of blauwe slierten of slijmerige proppen in het water. Wie heeft gezwommen in water met blauwalgen, kan last krijgen van jeuk en huiduitslag. Ook kunnen mensen last krijgen van hoofdpijn, misselijkheid, diarree, koorts, een zere keel, oorpijn, oogirritaties, loopneus of gezwollen lippen. Het gaat vanzelf over, na ongeveer vijf dagen is het weer voorbij.

Kijk voor actuele informatie over het zwemwater op de website www.zwemwater.nl.