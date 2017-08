Meer aardbeien maar minder telers

Bijna de helft minder aardbeientelers

De daling van het areaal aardbeien ging gepaard met een veel sterkere afname van het aantal bedrijven. In 2017 houden 450 bedrijven zich bezig met de productie van aardbeien, 380 minder dan in 2006 (-46 procent). De afname van het aantal bedrijven waar aardbeien in open grond worden geteeld, was vrijwel even groot als dat in de glastuinbouw.