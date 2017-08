Bedreiging met nep vuurwapen in Sneek

Sneek – De politie heeft vrijdagavond 4 augustus een 23-jarige man uit Sneek aangehouden voor het bedreigen van een 46-jarige stadsgenoot met naar later bleek een nep vuurwapen.

Op de Koopmansgracht werd rond 22:45 uur een 46-jarige man bedreigd met de dood. De 23-jarige verdachte liet een pistool zien en richtte hem op de aangever en gaf aan hem dood te schieten. Het slachtoffer zag kans om weg te komen, waarna hij de politie kon bellen. Op het moment van de bedreiging was de aangever samen met zijn vrouw en kinderen. Agenten konden aan de hand van het opgegeven signalement even later in de Gonggrijpstraat de verdachte aanhouden. Bij zijn aanhouding was hij in het bezit van een vuurwapen. Dit bleek na onderzoek een niet van echt te onderscheiden nepwapen te zijn. De verdachte is voor nader onderzoek overgebracht naar het cellencomplex en zal vandaag gehoord gaan worden. Het nep vuurwapen is in beslag genomen en zal worden vernietigd. Een openstaande schuld is mogelijk de oorzaak van deze bedreiging