Beschonken bestuurders aangehouden

De politie heeft op vrijdag 4 augustus rond 23:45 uur een 21-jarige man uit Noardburgum aangehouden voor het verlaten van de plaats van een aanrijding zonder zijn gegevens achter te laten en het rijden onder invloed van alcohol.

Bij de politie kwam een melding binnen dat een personenauto in een droge sloot was gereden aan de Rykswei in Kootstertille. De bestuurder zou inmiddels uit zijn auto zijn gekropen en te voet zijn vertrokken.Voor de zekerheid kwamen meerdere hulpdiensten naar de plaats van het ongeval om er zeker van te zijn dat er niet meer mensen bij dit ongeval betrokken waren. Er bleken na controle van de auto niemand meer in te zitten. In de omgeving werd de bestuurder van de auto aangetroffen. Hij was niet gewond geraakt en bleek onder invloed te zijn van alcohol. Bij een blaastest aan het politiebureau bleek bij 675 ug/l te blazen. Hierop is het rijbewijs van de beginnende bestuurder ingevorderd. Tegen de 21-jarige verdachte zal proces-verbaal opgemaakt worden voor het rijden onder invloed en het verlaten plaats ongeval.

Tijdens het afhandelen van deze aanrijding werden er door twee agenten het verkeer geregeld op de Rykswei. Door een van de agenten werd aan de bestuurder van een personenauto een stopteken gegeven omdat een koplamp kapot was. De bestuurder negeerde het teken van de agent en reed door. Een agent aan de andere kant van het ongeval slaagde er wel in om de bestuurder te laten stoppen. De 20-jarige bestuurder uit De Westereen bleek na een blaasproef ook onder invloed van alcohol te rijden. Hij blies aan het bureau 430 ug/l. Ook hij had een beginnend rijbewijs. Deze is ingevorderd en proces-verbaal zal worden opgemaakt.