Waddenheli vervoert patiënt van Heerenveen naar Rotterdam

HEERENVEEN – De Waddenheli van RAV Fryslân maakte zaterdagavond een bijzondere vlucht met een patiënt.

Normaal gesproken doet deze helikopter enkel en alleen het patiëntenvervoer van en naar de Waddeneilanden. Zaterdagavond kreeg de bemanning van de heli het verzoek om een patiënt van Heerenveen naar Rotterdam te vervoeren. Het ging om een patiënt met een gecompliceerde beenbreuk die in ziekenhuis Tjongerschans was binnengebracht na een ongeluk. Vanwege de complexiteit van de breuk werd besloten dat de man naar een gespecialiseerd ziekenhuis in Rotterdam vervoert moest worden.

Omdat dit per ambulance een zeer pijnlijke rit voor de man zou opleveren werd besloten de hulp in te roepen van de Waddenheli. Deze helikopter is ingericht als een ambulance en zeer geschikt voor het vervoer van patiënten. De helikopter landde op het Rozenveldje nabij het ziekenhuis.

De politie was aanwezig om het in grote getale aanwezige publiek op afstand te houden.