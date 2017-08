Verdachte aangehouden na dodelijk steekincident in Berltsum

Berltsum – De politie heeft zaterdagavond aan de Wiersterdyk een 56-jarige inwoner van Berltsum aangehouden voor betrokkenheid bij een steekincident met dodelijke afloop. Hierbij kwam een 43-jarige man om het leven en raakte een 59-jarige man gewond.

Rond 21:30 uur kwam er bij de meldkamer een melding binnen dat er in een pand aan de Wiersterdyk een ruzie had plaatsgevonden en dat er bij deze ruzie twee mensen waren gestoken met een mes. Meerdere agenten en medische hulpverleners waaronder een traumaheli werden naar het pand gestuurd om de gewonden te behandelen. Het 43-jarige slachtoffer is ter plaatse nog gereanimeerd maar voor hem kwam alle hulp te laat en bleek inmiddels te zijn overleden. De 59-jarige man was aanspreekbaar en had steekwonden op zijn lichaam. Hij is met een ambulance overgebracht naar een ziekenhuis.