vrijdag 11 augustus ringrijderij in centrum Oldeberkoop

Op vrijdag 11 augustus wordt voor de 33e maal de authentieke ringrijderij in het centrum van Oldeberkoop verreden. Circa 16 aanspanningen zullen strijden om de hoogste eer. Niet alleen voor de punten en kwalificatie voor het Fries Kampioenschap. Er wordt ook gestreden om de titel “schoonste geheel” en de Publieksprijs.

Gedurende vier rondes kunnen de aanspanningen hun punten “bij elkaar steken”. Bij een gelijk aantal punten bepaalt een barrage de uiteindelijke winnaar van de ringrijderij. Ondertussen beoordeelt een vakkundige jury van de Friese Aanspanning de deelnemers op hun paarden, rijtuigen, tuigage en kostuums. De kleinste details kunnen bepalend zijn voor welke aanspanning zich die avond “het schoonste geheel” mag noemen.

Ook het publiek wordt gevraagd om de aanspanningen te beoordelen en hun favoriet kenbaar te maken. De winnaar zal aan het eind van de avond naar huis gaan met de Publieksprijs 2017.

De ringrijderij begint om 19:00 uur en zal plaatsvinden in het centrum van het dorp. De toegang is gratis. We nodigen u van harte uit om bij deze mooie, authentieke avond in Oldeberkoop aanwezig te zijn!