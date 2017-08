Doos met 6 kittens achtergelaten in Wulpstraat Heerenveen

HEERENVEEN: In de omgeving van de Wulpstraat wil iemand niet zijn of haar verantwoordelijkheid nemen en de poes laten steriliseren. Wat is er dan makkelijker om een doos met 6 kittens achter de dierenambulance neer te zetten. Opgeruimd staat netjes laat iemand anders er maar voor zorgen. Beste meneer of mevrouw, laat uw kat helpen en u hoeft nooit meer een doos met kittens weg te brengen.

Dertien kittens en twee volwassen katten en een konijntje zijn opgehaald door nieuwe baasjes. Helaas zijn er ook weer heel veel dieren binnen gebracht.

Een cypers met wit katertje van ongeveer 3 maanden is gevonden bij het gebouw van de Scouting in Oranjewoud. Een mooie jonge cyperse poes is gevonden op Het Tellepark ze heeft wat rode vlekjes op haar kopje. Een lapjespoesje van 10 weken oud is gevonden in Spanga. Vermoedelijk is ze aangereden en ze lag naast haar dood gereden moeder. Door hersenletsel zal dit kleintje vermoedelijk blind blijven. Op de Hoofdweg in Oldeholtpade is een lapjespoesje gevonden. Ze is ongeveer 12 weken oud. Michael is een mooie grijs met witte ex- kater.

Hij is gechipt maar er staan geen gegevens meer bij. Michael is gevonden op ’t Meer. Dan de vermiste dieren van deze week, de eerste zijn 2 broertjes van 14 weken oud. Ze zijn cypers met wit en zijn ontsnapt vanaf een dakterras aan de Dracht 06-48387931. Een cyperse poes met een rood halsbandje en daaraan een kokertje wordt vermist op de Rembrandt in Skoaterwald 06-19580987. Een zwart- witte ex kater met een chip wordt vermist op de Jousterweg in Oudehaske 06-44820657. Een grijze poes wordt vermist op de Omgang in Wolvega 06-53214061.

Dan zijn er nog 4 dode katten gevonden, de eerste is een rode kater hij lag op de Rijksstraatweg in Haskerdijken ij de benzinepomp. Een zwarte ex- kater met een vlooienband is gevonden bij de afrit vanaf Akkrum naar Heerenveen.

Op de Schoterlandseweg in Katlijk is een zwart- witte kat gevonden. Het dier heeft een witte neus en bef, witte tenen voor en aan de achterpootjes witte sokjes. De laatste is een cyperse kat met een witte bef en voor witte teentjes en achter witte sokjes. Dit dier lag op de Kerkelaan in Oldetrijne.

Belangrijke telefoonnummers: Dierenopvang ’t Heerveld 0513-529233, dierenambulance 06-21578058, dierenalarmnummer 144, Amivedi 088-0064693