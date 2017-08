Flaeijelgraan geoogst met authentieke combine

NIEUWEHORNE – Zondagmiddag werd aan de Buitenweg in Nieuwehorne het Flaeijelgraan geoogst.

Willem Mansveld uit Vledder kwam met zijn authentieke combine naar Nieuwehorne om het graan te maaien en dorsen. Veel belangstellenden waren aanwezig om dit nostalgische schouwspel te aanschouwen.

Het betreft twee oude Fryske rassen: Sint Jans Rogge en Rode Spelt. De teelt en oogst van deze rassen is een samenwerking tussen Stichting Flaeijelfestiviteiten, Stichting Alde Fryske rassen en de lokale agrariers Henk Mulder en Uulke Hoekstra. Het graan is de basis voor het Flaeijelbrood tijdens het Flaeijelfeest wordt gebakken.

De Flaeijelgraanoogst is geslaagd. Van 40 kilo zaaigoed is zondagmiddag maar liefst 750 kilo Rode spelt geoogst. In ieder geval genoeg om op 30 september a.s. het publiek van een ouderwets brood te voorzien.

Foto’s: Dennis Stoelwinder