VV Heerenveen gaat samenwerking aan met KiKa

VV Heerenveen speelt met ingang van het nieuwe seizoen in nieuwe wedstrijdshirts. VV Heerenveen heeft dankzij de sponsoring van GroenLeven zonne-energie de noodzakelijke nieuwe wedstrijdshirts voor de hele vereniging kunnen aanschaffen. GroenLeven staat vermeld op de achterkant van de shirts en bood de amateurclub daarmee de mogelijkheid de voorzijde zelf in te vullen. Daarvoor is VV Heerenveen een samenwerking aangegaan met KiKa, de organisatie die fondsen werft voor onderzoek naar kinderkanker. Dankzij de inspanningen van de sponsorcommissie hebben reeds tien bedrijven zich voor drie jaar verbonden aan de sponsoring van dit initiatief: Novatech Automaterialen, Wind Verzekeringen, Body & Fit, CoolServe Koeltechniek, BentAcera, KMA Textiles, ViaData, Kindercentrum De Torteltuin, Bruning & De Goede Vastgoedregisseurs en Bakker Vakkeuken. Een deel van de sponsorbijdrage is bestemd voor KiKa. De club wil het aantal sponsoren de komende maanden verder uitbreiden. Tevens zal VV Heerenveen tijdens het seizoen diverse acties in samenwerking met KiKa organiseren.

De shirts van het eerste elftal wijken af van de overige teams van VV Heerenveen. Op de achterzijde Beenen Brillen & Contactlenzen als sponsor van ons eerste team en op de voorzijde GroenLeven, in lijn met de shirts van sc Heerenveen.