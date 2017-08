Dinofeest in bibliotheek Heerenveen

HEERENVEEN: Het is zomervakantie. Daarom organiseert de bibliotheek van Heerenveen elke week een leuke en leerzame activiteit voor kinderen vanaf 4 jaar. Vrijdag 18 augustus staat in het teken van de dinosaurussen. Dit zijn reptielen die miljoen jaren geleden hebben geleefd. De aanvang van het Dinofeest is om 15.00 uur. Wel even van tevoren aanmelden, want het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.

Maak een dino-kijkdoos

Vroeger leefden er veel verschillende dinosaurussen. Sommige werden wel 11 meter hoog en 30 meter lang. Kom naar de bieb en leer hoe ze er uit zagen en hoor welk geluid ze maakten! Maak daarna je eigen dino-kijkdoos.

Deze activiteit duurt ongeveer een uur. Meedoen kost twee euro. Een kaartje is verkrijgbaar in de bibliotheek of via de website www.bibliothekenmarenfean.nl