Skûtsje wedstrijdverslag van De Veenhoop

DE VEENHOOP – Het skûtsje van Earnewâld heeft maandagmiddag de tweede SKS wedstrijd op De Veenhoop gewonnen. Schipper Gerhard Pietersma was met de Twee Gebroeders als eerste weer terug in het Grytmansrak.

Protest Langweer en Súdwesthoeke

De wedstrijd begon pas na half drie, omdat de skûtsjes van Langweer en de Súdwesthoeke een protest hadden ingediend tegen de wedstrijdleiding. De schippers en bemanning waren het niet eens met de manier van starten.

Op De Veenhoop is sprake van een zogeheten voordewindse walstart in het Grytmansrak. De schippers hadden het idee dat ze er niet goed konden wegkomen. De wedstrijdleiding heeft met de schippers gesproken, en gemeten, en om half drie ging de wedstrijd dan toch van start.

Schipper Johannes Meeter zorgde in de eerste route van de wedstrijd op De Veenhoop voor een kleine verrassing door met het skûtsje van Huizum als eerste om de bovenste ton heen te varen.

Huizum had het tweede startnummer geloot. De Heale Moanne was met startnummer een ook goed vertrokken. De andere skûtsjes hadden het lastig om voor de wind het Grytmansrak uit te komen. Het was een chaos.

In de loop van de middag zakte de wind wat weg. De strijd werd er niet minder om. Heerenveen viel aan, Sneek zeilde naar voren, en Earnewâld nam bij de tweede ton de koppositie van Huizum over. Heelknap, want Earnewâld had het zesde startnummer geloot.

Huizum en Earnewâld liepen steeds verder uit, tegen vier uur hadden ze minuten voorsprong op de rest van het veld, onder aanvoering van debutant Klaas Westerdijk van De Heale Moanne. Die kon zijn positie in de kop van de wedstrijd goed vasthouden.

Finish

De schepen finishten op dezelfde plek waar ze ook waren gestart, in het Grytmansrak. Ze gingen er voor de wind uit, dus moesten de terugweg laveren. Dat was niet gemakkelijk, omdat de sloot heel smal is. De skûtsjes kruisten dicht langs het publiek.

Bij de finish van de wedstrijd lag Earnewâld ruim aan kop. Ze waren het Grytmansrak al bijna weer uit voordat de nummer twee en drie de krappe sloot invoeren.

Foto’s: Dennis Stoelwinder