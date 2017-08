Uitgebreide dienstregeling tijdens Skûtsjesilen Stavoren

HEERENVEEN: Op zaterdag 12 augustus vindt het jaarlijks terugkerende Skûtsjesilen plaats op het IJsselmeer nabij Stavoren. Arriva rijdt in verband met dit evenement een uitgebreidere dienstregeling tussen Leeuwarden en Stavoren en vice versa. Ook worden er op het traject langere treinen ingezet.

De trein die om 12.41 uur uit Leeuwarden vertrekt, rijdt om 13.01 uur vanuit Sneek via de plaatsen IJlst, Workum, Hindeloopen en Koudum-Molkwerum door naar Stavoren. Deze trein komt daar om 13.28 uur aan. Om 16.30 uur vertrekt er een trein uit Stavoren en rijdt via tussengelegen stations naar Leeuwarden, waar de trein aankomt om 17.17 uur. Deze twee extra treinen sluiten aan op de tijden van het evenement; de wedstrijd start om 14.00 uur en is rond 16.00 uur afgelopen.

Door de uitbreiding van de dienstregeling en door met langere treinen te rijden, biedt Arriva bezoekers van het Skûtsjesilen meer mogelijkheden om het evenement per trein te bezoeken. Wanneer de wedstrijd wordt afgelast, rijdt Arriva een normale zaterdagdienstregeling.