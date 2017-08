Zomerspelweek kan niet doorgaan zonder vrijwilligers

Elk jaar komen er tussen de 250 en 300 kinderen enthousiast hutten bouwen, speurtochten lopen en bosspelletjes spelen. Voor de oudere kinderen is er ook een spokentocht waarna ze mogen blijven slapen. Dit jaar is het thema “superhelden”. Plaats van handeling is weer het terrein van scouting Van Maasdijk in Oranjewoud.

Zomerspelweek is onderdeel van stichting Caleidoscoop maar draait volledig op vrijwilligers. Dus zónder vrijwilligers is er géén Zomerspelweek. “Vorig jaar hebben wij helaas een stop moeten zetten op de aanmeldingen van de kinderen in verband met een vrijwilligerstekort”, aldus de organisatie. “Wij hopen dat dit jaar te kunnen voorkomen door heel veel nieuwe vrijwilligers te verwelkomen”.

Wie beschikbaar is in de week van 21 t/m 25 augustus en 16 jaar of ouder is, kan zich aanmelden.

,,De inschrijving is alweer van start gegaan, zoals het nu lijkt zal er weer een stop op de aanmeldingen komen, dus schrijf uw kinderen in en meld ook uzelf aan om deze leuke week mee te draaien als vrijwilliger,” aldus de organisatie.

Wie drie dagen of meer vrijwilliger is, mag z’n kinderen gratis laten deelnemen aan de hele week.