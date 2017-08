HEERENVEEN: In juli werden de nieuwbouwplannen gepresenteerd voor de wijkvernieuwing in Heerenveen Centrum-West. In de afgelopen maanden zijn de woningen allemaal gesloopt op de nieuwbouwlocaties.

Donderdag werden de grote bomen aan de Kempenaersingel gekapt. Een gespecialiseerd groenbedrijf klaarde deze klus binnen een aantal uren. Onder toeziend oog van vele buurtbewoners vielen de bomen als luciferhoutjes.

“We wisten al een tijde dat deze mooie bomen gingen sneuvelen. Het is noodzakelijk dat dit gebeurd voor de nieuwbouw van de woningen”; volgens een buurtbewoner. Maar, we zijn niet getreurd, de buurt knapt er van op en er staan straks prachtige woningen. Het wordt een prachtige buurt om te wonen.

Met de gemeente Heerenveen werkt Accolade we samen aan een omvangrijke wijkvernieuwing in Heerenveen Centrum-West. We hebben in deze wijk 97 woningen uit 1921 en 1948. U vindt hier veel kleine woningen met weinig wooncomfort. Inmiddels zijn er 34 woningen gerenoveerd. De overige 63 woningen worden gesloopt. Hier komen nieuwbouwwoningen voor terug.

Er worden betaalbare woningen gebouwd door Accolade. Dit zijn sociale huurwoningen, die onder de huurtoeslaggrens vallen. De huizen zijn geschikt voor één- en tweepersoons-huishoudens. Ze krijgen twee slaapkamers.

©Foto Flitsnieuws.nl