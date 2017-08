Grootste deel bedrijven glastuinbouw actief in aardbeienteelt

Drie kwart groenten in glastuinbouw

In de glastuinbouw is zo’n 5 procent van het groentenareaal te vinden. In de gemeente Westland is het grootste areaal cultuurgrond in gebruik voor de teelt van groente (37 procent), daarna volgen Lansingerland (21 procent) en Hendrik-Ido-Ambacht (16 procent).

De glastuinbouwsector was in 2016 goed voor ongeveer 75 procent van de productie van groenten. In totaal werd er in dat jaar ruim 1,7 miljard kilo groenten geoogst, ongeveer 12 procent meer dan tien jaar daarvoor. Met een productie van ongeveer 900 miljoen kilo was de tomaat de meest geoogste kasgroente.