Vrachtwagen breekt as op de Oude Veenscheiding Heerenveen

HEERENVEEN: Vrijdagmiddag even na half vier kwam een vrachtwagen met bedrijfsafval stil te staan op de Oude Veenscheiding. Van de 12 ton geladen vrachtwagen brak een as, de wagen gleed gedeeltelijk over de stoep en nam daarbij een verkeersbord mee. De wagen kwam halverwege het zebrapad tot stilstand. Er raakte niemand gewond.

Gemeentewerken Heerenveen kwam ter plaatse om het verkeersbord weer opnieuw te plaatsen. Scania assistance uit Joure kwam voor reparatie. Berger Broekhuizen kwam naar de locatie om te assisteren.

Na reparatie kon de vrachtwagen zijn weg weer vervolgen. Het verkeer werd tijdelijk door een ANWB wegenwachter gecoördineerd langs het incident. Rond zes uur kon het verkeer weer gebruik maken van allebei rijbanen.