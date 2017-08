Langwarder Skûtsje trekt zich terug uit SKS Kampioenschap

Stichting Skûtsjes Doniawerstal (SSD), eigenarencommissie van het Langweerder SKS Skûtsje “Twee Gebroeders” heeft in nauw overleg met schipper Jaap Lzn Zwaga en zijn bemanning besloten zich per direct terug te trekken uit het SKS Kampioenschap 2017.

Reden van dit besluit is de voor Langweer zeer nadelige nieuwe zeilformule. Deze zorgt ervoor dat de deelname aan het huidige kampioenschap competitief onmogelijk is. Schipper en bemanning zijn dusdanig gedemotiveerd dat doorzeilen onder de huidige formule geen optie is.

In de nieuwe formule kreeg Langweer als enig schip 12 m² minder tuigage toebedeeld terwijl 11 schepen er een aantal m² bij kreeg. Langweer heeft de nieuwe formule steeds aangevochten met steekhoudende argumenten maar vond geen gehoor bij de SKS. Voor Johannes Meeter was het de reden om meteen te stoppen als schipper van Langweer.

Het schip “Twee Gebroeders” welke net aangepast was aan de oude formule moest dit jaar dan ook geheel worden aangepast aan de nieuwe formule. Zo moest er na 2 jaar alweer nieuwe tuigage worden aangeschaft.

Schipper Jaap Zwaga heeft er met zijn bemanning alles aan gedaan om, gegeven de omstandigheden, er het beste van te maken. Helaas heeft dit – zoals te verwachten viel – niet gewerkt. Schipper en bemanning zijn dermate gedemotiveerd dat een verder mee doen aan het SKS Kampioenschap geen optie is.

Bestuur, schipper en bemanning betreuren het dat deze zware en moeilijke beslissing genomen moest worden maar zien geen heil meer in het doorzeilen onder de huidige omstandigheden. Langweer doet dan ook een dringend beroep om de regels zo spoedig mogelijk weer aan te passen zodat het meer recht doet aan een faire strijd.