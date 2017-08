130 oldtimers te gast bij camping De Geele Bosch

OLDEHOLTWOLDE: Zondag kwamen er rond half 3 ‘s middags ongeveer 130 oldtimer auto’s en 15 klassieke motoren aan bij camping De Geele Bosch.

Oldtimerclub Zevenhuizen had voor die dag een rondrit met de voertuigen uitgeschreven. De tocht ging van start in Zevenhuizen (Groningen). Bij camping De Geele Bosch was een pauze stop en er kon van een heerlijk bakje koffie worden genoten. Ook draaiorgel De Grote Dorus was daarbij aanwezig zijn en verzorgde muzikale noten waaronder het Friese Volkslied.

Langs de route stonden een groot aantal mensen die allemaal genoten van de mooie voertuigen. Ook was er gelegenheid om de voertuigen te gaan bekijken op het terrein van de camping.

©Foto Flitsnieuws.nl