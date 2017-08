Nieuweschoot: De politie heeft in Nieuweschoot snelheidscontrole uitgevoerd i.v.m. klachten uit de buurt. Er is 4 maal proces-verbaal opgemaakt variërend van 20 tot 38 km overschrijding in een 30 km zone.

