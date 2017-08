Van wie zijn deze fietsen in Heerenveen?

HEERENVEEN: De politie is op zoek naar rechtmatige eigenaar van onderstaande fietsen. Deze twee fietsen werden afgelopen weekeinde gedumpt in een sloot bij het gemeentehuis in Heerenveen. Waarschijnlijk zijn de fietsen gestolen. Is een van deze fietsen van u? Neem dan contact op met 0900-8844.

