Omzet non-food ruim 3 procent hoger

De omzet van winkels in de non-foodsector groeide in juni met ruim 3 procent. De verkopen (de voor prijsveranderingen gecorrigeerde omzet) waren bijna 4 procent hoger dan een jaar eerder. Dit is de zesde maand op rij waarin zowel de omzet als het volume van de non-foodsector groeide.

De omzet van winkels in doe-het-zelfartikelen, keukens en vloeren was ruim 9 procent hoger dan in juni 2016. Winkels in vrijetijdsartikelen zetten 3,6 procent meer om. Ook groeide de omzet van winkels in persoonlijke verzorging, winkels in kleding en winkels in schoenen en lederwaren. Winkels in consumentenelektronica zetten daarentegen ruim 4 procent minder om dan een jaar eerder. Sinds februari van dit jaar is de omzet van de elektronicawinkels onafgebroken lager dan een jaar eerder.

Winkels in voedingsmiddelen zetten 4,6 procent meer om

Winkels in voedings- en genotmiddelen behaalden in juni een omzetstijging van 4,6 procent. De verkopen namen ruim 2 procent toe.

De omzet van de supermarkten groeide met 5 procent. Verder was de omzet van speciaalzaken ruim 2 procent hoger in vergelijking met een jaar eerder.

Advertentie:

Waarom klanten kiezen voor Sinizon “Wij zijn echt super tevreden! Via kennissen werd Sinizon ons aangeraden, en de verwachtingen zijn meer dan waargemaakt. Prima service, een goed advies en een hele vriendelijke benadering.