HEERENVEEN: Het is zeker geen komkommertijd in en rondom Heerenveen. Steeds meer bedrijven en organisaties doen mee met campagne ‘Groente…zet je tanden erin!’ en bieden leerlingen van de basisscholen diverse toffe activiteiten aan om gezonde voeding op een leuke manier onder hun aandacht te brengen.

In samenwerking met Hart voor Heerenveen zoekt JOGG(Jongeren Op Gezond Gewicht) regisseur Tryntsje van der Wal van gemeente Heerenveen voor komend schooljaar bedrijven die het leuk vinden om het belang van gezonde voeding onder de aandacht van basisschoolkinderen te brengen.

Met de themacampagne ‘Groente… zet je tanden erin!’ worden kinderen en hun ouders gestimuleerd om dagelijks meer groente te eten. Het eten van groente is namelijk niet alleen lekker, maar ook makkelijk en gezond. Een belangrijk en leuk thema.

Wie doen er al mee?

We zijn ontzettend blij dat we alvast kunnen meedelen dat de hieronder genoemde organisaties zich aansluiten bij onze campagne en op hun eigen, unieke manier meehelpen aan een gezonde leefstijl voor kinderen en hun ouders.

Hoe werkt het?

Elk deelnemend bedrijf bedenkt zelf hoe vaak je een bezoek/workshop/lezing wil aanbieden aan een klas. Dat kan 10 maal zijn, maar ook 5 maal of 1 maal. Het totale aanbod van ‘Groente… zet je tanden er in!’-uitjes biedt JOGG begin september aan op bassischolen in heel de gemeente. Scholen schrijven zich in, wie het eerst komt, die het eerst maalt. Een klas bestaat uit ongeveer 20 kinderen met begeleiding. De leerkracht neemt contact met u op om een datum en tijdstip af te stemmen.

Als tegenprestatie kunt u denken aan Kinderkunst, een speciaal voor uw bedrijf gezongen en natuurlijk extra PR. Klik hier voor meer informatie