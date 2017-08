Mooiste vis centraal op kindermiddag in bibliotheek Heerenveen

HEERENVEEN: Tijdens de zomervakantie houdt de jeugdafdeling van de bibliotheek aan het Burgemeester Kuperusplein 48 in Heerenveen elke week een leuke activiteit voor kinderen vanaf 4 jaar. Op vrijdag 25 augustus wordt de mooiste vis van de zee in het zonnetje gezet. De aanvang is om 15.00 uur. Tevoren aanmelden is gewenst, want het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.

Het verhaal van Regenboog

Regenboog is de mooiste vis van de zee. Zijn schubben zijn bezaaid met zilveren glitters. Maar hij is trots en ijdel en wil niemand een van zijn schubben geven. Daarom wil geen enkele vis met Regenboog spelen. Kom naar de bibliotheek om te luisteren naar het avontuur over de mooiste vis van de zee en knutsel daarna zelf een mooie vis, die ook nog eens kan bewegen.

Deze activiteit duurt ongeveer een uur. Deelname kost 2 euro. Kaartjes zijn verkrijgbaar via de website www.bibliotheekheerenveen.nl en bij de servicebalie in de bibliotheek.