NOORDWOLDE: Een boomkikker heeft een nest in een vogelhuisje, al jaren lang horen de gasten op de camping het geluid van een boomkikker, en werd een enkele keer ook gezien. Maar dat een boomkikker in een vogelhuisje nestelt is wel uniek.

Foto Henk Diever

