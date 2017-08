Man overleden na steekincident in woning Heerenveen

HEERENVEEN: Dinsdagavond is een 60- jarige man omgekomen bij een steekpartij in een woning aan de Woudsterweg in Heerenveen. Een 29- jarige man raakte gewond bij dit ernstige steekincident. Beide mannen waren de bewoners van de woning.

De politie heeft een 30- jarige man uit Drachten aangehouden als verdachte. Ook hij raakte gewond.

Rond 22.30 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd. Politie en ambulance kwamen met spoed naar de locatie toe. Ook de traumahelikopter kwam ter plaatse voor medische assistentie.

De politie ging direct van start met een onderzoek naar de toedracht van het ernstige incident. De Woudsterweg werd daarvoor afgesloten voor al het verkeer.