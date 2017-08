Onderzoek steekincident Heerenveen nog in volle gang

Hij wordt ervan verdacht dat hij dinsdagavond in de woning een 60-jarige bewoner en een 29-jarige bewoner heeft neergestoken. Tijdens een worsteling in de woning raakte de verdachte zelf ook gewond. De 60-jarige raakte dusdanig gewond dat hij ter plaatse is overleden.

De 29-jarige bewoner en de 30-jarige verdachte werden allebei gewond naar het ziekenhuis overgebracht. De verdachte is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis. Hij is overgebracht naar een politiebureau en ingesloten.

De politie startte na dit incident direct een onderzoek. Het onderzoek is nog in volle gang om de aanleiding van dit incident te achterhalen.