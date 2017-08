Op 16 en 17 september weer de Kunstroute in Heerenveen

HEERENVEEN: Op 16 en 17 september laat Heerenveen zich weer vanuit een kunstzinnig perspectief zien. Want naast alle mogelijkheden op sportgebied heeft Heerenveen ook een levendig kunstklimaat! Daarom openen beeldend kunstenaars hun ateliers voor alle mensen die kennis willen maken met deze kunstzinnige kant van Heerenveen.

Het aanbod is ruim: het aantal deelnemers is dit jaar aangegroeid tot maar liefst 29 professionals. Er is dus genoeg te zien voor jong, voor oud, voor de leek en ook voor de kunstliefhebber.

De kunstenaars zijn steeds aanwezig, waardoor bezoekers de unieke kans krijgen om vragen te stellen, te discussiëren en om meer te weten te komen over het werk.

Er is een route uitgestippeld langs alle 18 locaties in en rond Heerenveen, maar het staat iedereen vrij een eigen route uit te kiezen. Om bezoekers daarbij een handje te helpen is er een website waarop alle kunstenaars in woord en beeld staan vertegenwoordigd.

En er is ter eer van ons vijfjarig jubileum een jubileumboekje uitgebracht waarin alle deelnemende kunstenaars nog eens apart aan u worden voorgesteld!

Onderweg zijn de kunstenaars gemakkelijk te vinden, alle ateliers zijn te herkennen door de bekende blauwe bordjes met de gevleugelde fiets.

Ook voor mensen die vorige jaren zijn komen kijken is er weer genoeg nieuws te zien: er zijn weer nieuwe lokale kunstenaars, nieuwe gastexposanten en natuurlijk nieuwe kunstwerken. Deze kunstroute belooft dus, net als voorgaande jaren, een groot succes te worden.

Routekaarten zijn te vinden op de website, bij alle kunstenaars thuis, bij de VVV, sponsoren (zie website) en bij de bibliotheek.

De ateliers en andere expositieruimten zijn op zaterdag 16 en zondag 17 september open van 11:00 tot 17:00 uur

Meer informatie is te vinden op www.kunstrouteheerenveen.frl

