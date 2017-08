Twee inbrekers op heterdaad aangehouden in Leeuwarden

Een oplettende getuige hoorde rond 20.45 uur glasgerinkel bij het pand en zag twee mannen naar binnen gaan. Deze belde direct de politie en hield het pand in de gaten om vervolgens aan de agenten te kunnen vertellen dat beide mannen nog in het pand waren. Deze troffen de inbrekers in het pand aan en hebben hen aangehouden. Het tweetal is overgebracht naar het cellencomplex en ingesloten voor verhoor.