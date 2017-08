Meerdere brandweerkorpsen opgeroepen voor brand Joure

JOURE – Bij een woning aan de Jol is donderdag aan het eind van de ochtend brand uitgebroken. Meerdere brandweerkorpsen zijn opgeroepen om de brand te bestrijden.

De bewoners en huisdieren hebben de woning veilig kunnen verlaten volgens de persvoorlichter. Er zouden bomen aan de achterkant van de woning in de brand staan. De bomen staan tegen de woning. De brand is opgeschaald naar middelbrand om overslag naar de woningen te voorkomen. Er is groot ingezet: drie brandweerwagens en een hoogwerker zijn ter plaatse. Korpsen uit onder andere Sint Nicolaasga, Heerenveen en Tjalleberd assisteren de Jouster brandweer.

Gemeente de Fryske Marren adviseert om ramen en deuren gesloten te houden.

Update 12.15 uur: Inmiddels is het sein brand meester gegeven. In ieder geval twee woningen zijn flink beschadigd. Het nablussen duurt na verwachting nog zeker een uur. De brandweer gaat de oorzaak van de brand onderzoeken.

Foto Johan Beuker

