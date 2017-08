Nieuwe aanwinst van Eiko Weijer, Gezicht op Heerenveen 1947

Heerenveen: De schilderscarrière van Weijer begint in 1972, na een ernstig ongeval. De lange periode van revalidatie benutte hij om de schildertechniek te bestuderen. Weijer schildert hoofdzakelijk landschappen, stillevens, architectuur en katten. Zijn techniek is gebaseerd op de klassieke methode. Het kleurgebruik is bescheiden en neigt soms naar monochronisme.

Dit schilderij is een stadsgezicht, met op de voorgrond weilanden en op de achtergrond de skyline van Heerenveen in 1947. Weijer, geboren in 1951, gebruikte voor dit specifieke werk een foto die zijn vader in 1947 maakte. Feansters zullen de architectonische elementen vast herkennen.

Het werk is aangeschaft door de Vereniging van Vrienden van het Museum en geschonken aan het museum. Wilt u ook vriend van Museum Heerenveen worden? U kunt zich aanmelden via ons website. Voor de tentoonstelling is het schilderij ingelijst door Lijstenmakerij Van der Schaar in Heerenveen.

Gezicht op Heerenveen van Eiko Weijer hangt bij de zomerexpositie: Zicht op Heerenveen. U bent van harte welkom onze nieuwe aanwinst te bekijken aan de Minckelersstraat 11. Kijk voor meer informatie op www.heerenveenmuseum.nl.

