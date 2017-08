Wens van 104-jarige in vervulling gegaan: “nog een keer sneeuw zien”

Heerenveen: Donderdagochtend is de laatste wens van een bewoonster van Coornhert State in vervulling ingegaan. Mevrouw is inmiddels 104 jaar en wilde nog eens een keer sneeuw zien.

Om deze laatste wens in vervulling te laten gaan zijn er meerdere opties overwogen, bijvoorbeeld een bezoek aan SnowWorld in Zoetermeer. De gezondheid van deze bewoonster laat het helaas niet toe om zo’n reis af te leggen.

Uiteindelijk bood de vrijwillige brandweer van Heerenveen uitkomst: zij kunnen met blusschuim sneeuw nabootsen. Zij hebben daarom ook de parkeerplaats van Coornhert State met schuim gespoten. Mevrouw genoot van de vervulling van haar wens.

Foto’s ©Flitsnieuws.nl