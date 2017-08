2e editie Heerengracht Concert in Heerenveen

HEERENVEEN: Amsterdam heeft zijn Prinsengrachtconcert, Heerenveen het Heerengracht Concert. Op zaterdag 2 september wordt dit – na de succesvolle eerste editie van 2016 – voor de tweede maal gehouden (als onderdeel van het Heerenveens UITFestival).

Het gaat om een muzikale avond vanaf het water en op de wal, van ‘s middags vijf uur tot middernacht, rondom het Amelius van Oenemapark. De organisatie is in handen van Lions 2.0 in Heerenveen. De opbrengsten gaan naar een goed doel.