GROU: Vrijdagmiddag werd door de politie een 24- jarige Grouster staande gehouden. De agenten zagen dat de automobilist op de Oedsmawei in Grou een blikje, naar later bleek een leeg blikje energydrink, uit een rijdende auto op straat gooide.

Nadat de man was staande gehouden bleek ook dat hij na een blaastest 11 ug/l blies. Voor een beginnend bestuurder is 88 ųg/ l de limiet. Voor beide zaken is proces-verbaal opgemaakt. Maar liefst € 140,- voor het gooien van afval op straat en het OM (Openbaar Ministerie) deed een schikkingsvoorstel van € 300,- voor het rijden onder invloed.