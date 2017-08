Zuivelproducten 10 procent duurder in één jaar tijd

Prijsstijging in Nederland behoort tot de hoogste uit de eurozone

De prijsstijging van zuivelproducten in Nederland behoorde in juli 2017 tot de hoogste in de eurozone. Van alle landen in de eurozone stegen in Nederland volle en halfvolle melk het sterkst in prijs. Ook de prijsstijging van andere zuivelproducten was hoger dan in veel andere landen van de eurozone. Wel lag het prijsniveau in 2016 iets lager dan in de meeste andere landen van de eurozone.

Flinke prijsstijging melkproducten komt vaker voor

Na 2000 is het meerdere keren voorgekomen dat de prijs van melkproducten sterk opliep. Rond 2001 steeg de prijs, mede als gevolg van de mond- en klauwzeercrisis. In de periode 2007-2008, toen er sprake was van meer vraag uit het buitenland, en in 2013-2014 liep de prijs eveneens sterk op om na 2014 weer te dalen. In de periode van begin 2015 tot halverwege 2016 ging de prijs van melkproducten omlaag doordat er meer melk op de markt kwam, onder meer vanwege de afschaffing van het melkquotum. In de tweede helft van 2016 stegen de prijzen weer.

De prijsstijging van zuivelproducten in de winkels is onder meer een gevolg van gestegen producentenprijzen. De prijs bij de boer was in juli 2017 flink hoger dan een jaar eerder. Naast de producentenprijzen spelen handelsmarges, loonkosten en transportkosten een belangrijke rol in de ontwikkeling van de prijs die de consument betaalt.