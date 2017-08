Feest bij inhuldiging van het Grouster skûtsje

GROU: Zaterdagavond was de inhuldiging van het skûtsje van Grou met haar bemanning. Even na acht uur kwamen het skûtsje aan bij Hotel Oostergoo onder een geweldig applaus van het aanwezig publiek op de kade. Daarna was er een feest op het dorpsplein en werd de bemanning gehuldigd.



Na een spannende laatste wedstrijd behaalde het skûtsje van Grou vrijdagmiddag op het Sneekermeer het kampioenschap van het SKS skûtsjesilen 2017. Na de serie van 11 wedstrijden eindigen zij op de eerste plaats met 28,8 punten en blijven daarmee Heerenveen en Sneek voor.

©Foto Flitsnieuws.nl

