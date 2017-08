Open repetitie van Het Nijkoor uit Nijholtpade

Open repetitie 28 september 2017: Het Nijkoor uit Nijholtpade is een gemengd koor dat onder leiding staat van Monique Suring.

Na een geslaagd optreden in mei wordt er vanaf september aan nieuw repertoire gewerkt dat onder meer bestaat uit kerstliederen uit allerlei landen.

Het koor kan nieuwe leden gebruiken; alle stemsoorten zijn welkom maar vooral de groepen van alten en tenoren kunnen aanvulling gebruiken.

Nieuwe leden zijn te allen tijde welkom maar om belangstellenden een extra welkom te bieden organiseert het koor op donderdag 28 september een open repetitie. Er zullen mappen klaar liggen met tekst en muziek zodat je meteen mee kunt doen.

De repetities beginnen om 20 uur en vanaf 21.30 uur wordt er nagepraat onder het genot van een kop koffie of thee. De repetities worden gehouden in MFC De Nije Stienze, Kerkweg 3 in Nijeholtpade. Loop binnen en zing gezellig mee.

Voor informatie kun je bellen met Jannie Brinkman (06-17072630) of met Hansje Meereboer (0561-421548).