Zaterdag 2 september de ‘Tour de Lamer’ in Oldelamer

OLDELAMER: Zaterdagavond 2 september organiseert “De Fietscommissie Tour de Lamer”onder de vlag van Wielervereniging de Driehoek de ‘Tour de Lamer’. Een wielerwedstrijd over een afstand van 50 km voor de heren, 30 km voor de dames en de Stellingwerfcup over een afstand van 30 km en is alleen voor heren die geen licentie houder zijn.

Er wordt gereden om de gele trui. Voorwaarden: helm verplicht en deelname is voor eigen risico. Door in te schrijven gaat u akkoord met deze voorwaarden. Inschrijven kan voor 1 september 22:00 uur per email via tourdelamer@hotmail.com , vermelding van naam, woonplaats en in welke klasse u wilt meedoen. Deelname is alleen mogelijk door middel van voorinschrijving.

Bij de start kan niet meer ingeschreven worden. De inleg is € 5,00. Deelnemers dienen om 18:45 uur aanwezig te zijn. De start is om 19:15 uur bij het dorpshuis te Oldelamer. Het parcours is afgesloten voor alle verkeer tussen 19.00 t/m 21.00. Na afloop is de prijsuitreiking in dorpshuis ’t Griffioentje.

