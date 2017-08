Duofiets voor Mildam en Katlijk

MILDAM: Op zaterdag 2 september om 12:00 uur wordt de duofiets van Mildam en Katlijk in gebruik genomen. Wethouder Jelle Zoetendal zal als eerste op de pedalen staan om met een minder mobiele bewoner een rondje door Mildam te fietsen.

Startpunt is bij de karakteristieke brug van Mildam. Dankzij subsidies van het Rabo Coöperatiefonds en het Iepen Mienskipsfûns kunnen minder mobiele inwoners eindelijk weer op de fiets klimmen en wind door de haren voelen. Voorlopig mag ieder koppel er gebruik van maken, zodat vanaf 2018 een beproefd systeem opgezet kan worden. Dan kunnen bijvoorbeeld ook omliggende dorpen op vaste dagen rekenen. De formule is hetzelfde: een mantelzorger/vrijwilliger maakt met een cliënt (een senior of minder mobiele jongere) in overleg een fietstochtje.

De fiets is afgeleverd volgens alle specifieke eisen van eigenaar Plaatselijk Belang Mildam. Zo heeft hij elektrische ondersteuning, opdat de vrijwilliger niet zwaar hoeft te trappen. De bijrijder die niet meer zelf kan of durft fietsen, kan per wendbare stoel instappen, veilig zitten en kiezen tussen een voetenplaat of de pedalen om zelf mee te trappen .

Fietsenhandel De Vries uit Nieuwehorne biedt de nodige ondersteuning. Epi de Vries: “Deze Van Raam fiets is naar wens opgeleverd. Er zit een pech-onderweg-service bij en de eerste tijd doen wij het reguliere onderhoud.”

Opgeven als vrijwilliger, cliënt of fietsduo kan via Aly Klazema in Mildam , tel. 632003 of Menno de Bruin in Katlijk, tel. 541984.