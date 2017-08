Nederlands Kampioenschap Melkbus vergooien en Hooivorkwerpen in Jubbega

JUBBEGA: Onder leiding van Wout Zijlstra, de bekendste sterkste man van Fryslân, wordt er tijdens het Expansiefestival in Jubbega op zondag 10 september voor het eerst in Nederland gestreden om het open Nederlands Kampioenschap Melkbus vergooien en Hooivorkwerpen.

Een combinatie van twee onderdelen die raakvlakken hebben met het boerenleven een opgenomen zijn in het Rock en Roll en Oldtimerevenement Rocky Farmers. Eén van de vele evenementent die tijdens het Expansiefestival van 7 tot en met 11 september in Jubbega worden georganiseerd

Wout Zijlstra werkt bij de organisatie van dit nieuwe onderdeel van de serie sterkste man/vrouw dan ook nauw samen met de organisatie van het Expansiefestival. Er is zowel een dames als een heren klasse. Het NK is een open kampioenschap waar zich inmiddels al diverse sterke mannen en vrouwen voor hebben aangemeld. De wedstrijden worden gehouden op het terrein van het Expansiefestival.

Aanmelden voor dit NK kan via info@expansiejubbega.nl of woutzijlstra@sterksteman.nl. Kijk voor meer info over het totale festival op www.expansiejubbega.nl.