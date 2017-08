Sam Larsson vertrekt naar Feyenoord

Sam Larsson zet zijn voetbalcarrière voort bij Feyenoord. De Zweedse aanvaller zette vandaag zijn handtekening onder een contract dat hem de komende vier jaar aan de Rotterdamse club verbindt.

Larsson kwam in de zomer van 2014 over van IFK Göteborg. In Friesland kwam de Zweed tot dusver tot 98 officiële wedstrijden, 23 doelpunten en 33 assists.

Technisch manager Gerry Hamstra. ‘’Wij willen Sam bedanken voor zijn inzet de afgelopen jaren en wensen hem veel succes bij Feyenoord.’’

Bij Feyenoord wordt Larsson herenigd met oud-teamgenoot Jeremiah St. Juste, die in juli naar Rotterdam vertrok.