Zomerspelweek Heerenveen in volle gang

HEERENVEEN – De jeugd luistert geconcentreerd naar de opdrachten die ze krijgen. De zomerspelweek Heerenveen is weer in volle gang.

Maandagmorgen hadden zich al 340 jongens en meisjes opgegeven. Het gaat om een activiteitenweek voor alle basisschoolkinderen uit de gemeente Heerenveen.

Hij is jaren geleden in eerste instantie opgezet voor kinderen die tijdens de zomerperiode niet op vakantie konden of weinig activiteiten konden ondernemen.

Inmiddels is de zomerspelweek zo groot geworden, dat alle basisschoolkinderen uit de groepen 3 t/m 8 in de gemeente Heerenveen uitgenodigd worden om mee te komen doen. Elk jaar komen er tussen de 250 en 350 kinderen enthousiast hutten bouwen, speurtochten lopen en bosspelletjes spelen.

Voor de oudere kinderen is er ook een spokentocht waarna ze mogen blijven slapen. Dit jaar is het thema “superhelden”. Plaats van handeling is weer het terrein van scouting Van Maasdijk in Oranjewoud.