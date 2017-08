Brandweer opgeroepen voor stacaravanbrand in Oldeholtwolde

OLDEHOLTWOLDE: Diverse brandweerkorpsen zijn dinsdagmiddag rond 17.00 uur opgeroepen voor een stacaravanbrand bij een boerderijbrand aan de Brugslootweg in Oldeholtwolde. Brandweer Heerenveen, Oldeberkoop, Nieuwehorne en Joure kwamen voor assistentie naar de locatie.

Bij aankomst van de eerste bluswagen waren de vlammen metershoog en werd er al zeer snel middel en later een grote brand melding gemaakt.

In verband met de waterwinning was er een zogenaamd water transport systeem gealarmeerd om water van grote afstand op te pompen. De brandweer van Joure nam deze taak op zich.

Rond half zes was de brandweer begonnen met het verwijderen van pannen om het vuur goed te kunnen bestrijden. Om 19.00 uur was de brand meester. De oorzaak van de brand is niet bekend.

Dankzij de snelle inzet van eerste blusploeg van brandweer Heerenveen is een groot gedeelte van het pand behouden gebleven. Er is veel rook en waterschade aan de woning. Voor hulp aan de familie kwam stichting Salvage ter plaatse.

