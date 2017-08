24 processen-verbaal (snelheid)  knooppunt Heerenveen

HEERENVEEN: Het Verkeers Team Noord Nederland heeft woensdag op de A 7 een controle gehouden.

Ter hoogte van de weefvakken bij Heerenveen, waar verkeer van de A7 af wil slaan de A32 op, maar waar tegelijkertijd verkeer vanaf de A32 in wil voegen om de A7 op te gaan, ontstaan soms gevaarlijke situaties. Om deze reden heeft de wegbeheerder de toegestane maximum snelheid daar tussen 6.00 uur ’s morgens en 19.00 uur ’s avonds van 130 km/h naar 100 km/h gehaald.

HEERENVEEN: “In het kader van de actie A7?Attent! heeft de politie hier ook gecontroleerd. Tijdens de controle vandaag heeft de politie in de middaguren bij Heerenveen op die 100 km/h gecontroleerd. Dat bleek niet voor niets te zijn. Hier werden maar liefst 24 processen-verbaal opgemaakt voor snelheidsoverschrijdingen van meer dan 30 km/h. Verder werd hier nog een bon uitgeschreven voor het rijden op de vluchtstrook en voor het naar links gaan en daarbij het overige verkeer niet voor laten gaan”.