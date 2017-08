€1,8 miljoen voor toerisme en recreatie in Zuidwest Friesland

Hoe trek je nieuwe bezoekers? Hoe verleid je recreanten om terug te komen? En hoe speel je het klaar dat ook inwoners de eigen regio beter leren kennen, en de activiteiten en evenementen op waarde weten te schatten?

Het marketingteam van de Stichting Regio Marketing Zuidwest Friesland (SRM ZWF) is sinds dit voorjaar bezig om antwoorden te vinden op deze vragen. “In het toerisme en de recreatie in deze regio zijn vele honderden bedrijven, ondernemers en belangenorganisaties actief”, zegt voorzitter Bart Hakbijl van de stichting. “De onderlinge verscheidenheid van deze bedrijven is enorm. Tegelijkertijd is er ook veel wat hen bindt. Aan ons nu de taak om dit gemeenschappelijke vorm te geven, helder te benoemen en gezamenlijk uit te dragen.”

De gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren namen het initiatief voor deze krachtenbundeling in de toeristisch-recreatieve sector. “Wij geloven in een sterke regionale toeristische organisatie”, zegt wethouder Maarten Offinga van economische zaken in Súdwest-Fryslân. Vandaar dat de gemeenten de stichting financieel ondersteunen.

Voor toerisme en recreatie is de komende vier jaar in totaal €1,8 miljoen beschikbaar, waarvan beide gemeenten elk de helft voor hun rekening nemen. De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân wordt 5 oktober gevraagd zijn aandeel beschikbaar te stellen. De raad van De Fryske Marren stemde voor de zomervakantie al in met een extra bijdrage voor regiomarketing bovenop de bestaande bijdrage aan de gemeentelijke VVV.

“We hebben in het verleden te veel toeristische initiatieven zien stranden doordat de ondernemers niet betrokken waren”, aldus Offinga. “Nu is dat anders. Het zijn de ondernemers die het roer in handen nemen en de marketing en het gastheerschap organiseren.”

“Het bedrijfsleven weet veel beter dan de overheid hoe toeristische marketing bedreven moet worden”, oordeelt de wethouder. Ook het onderwijs is betrokken. Op ROC

Het draagvlak bij ondernemers voor dit samenwerkingsverband is nog nooit zo sterk geweest als nu, aldus wethouder Johannes van der Pal van De Fryske Marren. “SRM ZWF is vóór, dóór en mét ondernemers. Betere marketing, adequate informatievoorziening en goed gastheerschap moeten leiden tot een economische impuls voor de hele regio.”