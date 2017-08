Tijnje organiseert finale NK Combinerace op de valreep

TIJNJE: Op zondag 10 september wordt voor het eerst in Tijnje de finale van het Nederlands Kampioenschap combineracen gehouden. In 2010 werd in Tijnje al eens eerder een combinerace gehouden.

Dat de finale in Tijnje wordt gehouden is op zijn zachts gezegd spraakmakend. Normaliter wordt de finale in Emmeloord verreden, door omstandigheden moest deze organisatie in maart de opdracht echter teruggeven. In Tijnje besloten vervolgens de mensen van het plaatselijke Racing 4 Tijnje in samenwerking met de Trekkerbehendigheidscommissie om de handschoen op te pakken. In enkele maanden tijd werd met een scala aan vrijwilligers met man en macht gewerkt om de finale op zondag 10 september mogelijk te maken. Deze finale valt onder het zogeheten “Tynster Spektakel Weekend”. Waarbij op de zaterdags de traditionele jaarlijkse optocht van oude tractoren en trekkerbehendigheid wedstrijd wordt georganiseerd. Deze laatste wedstrijd is voor de gelegenheid in een nieuw XXL-jasje gestoken – met o.a. een sleepwagen – die uiteraard ook veel spektakel beloofd.

De zondagmiddag vanaf 12.00 uur staat in het teken van de finale van het NK combineracen waarbij de combines in zowel de standaard klasse als in de vrije klasse strijden om het kampioenschap. In de standaardklasse is Racing 4 Tijnje vertegenwoordigd met twee combines. Naast het geweld van de enigszins opgefokte landbouwmachines wordt er deze dag ook een demonstratie gehouden door enkele trucks van een drietal Dakar-teams. Ook zal er een demonstratie van het zinderende Zitmaaierteam uit Baflo plaatsvinden. Uiteraard zal het weekend muzikaal omlijst zijn.

Op de vrijdag trappen de Bountyhunters af, op de zaterdags is het de beurt aan de Plus Support Act (o.a. bekend van cabaretier Najib Amhali), ten slotte wordt op de zondag het weekend afgesloten met Duo Two Faces. Voor het volledige programma en meer informatie verwijzen wij u graag naar www.tynsterspektakel of naar de facebookpagina Tynster Spektakel Weekend.