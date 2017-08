72ste Gondelvaart op 25 augustus in Aldeboarn

ALDEBOARN: Op vrijdag 25 augustus staat De Gondelvaart in Aldeboarn weer op het programma.

Een uniek evenement dat jaarlijks meer dan 10.000 bezoekers trekt. Het zijn stuk voor stuk volledige theaterproducties.

De situering van de rivier De Boarn in de dorpskern en het varen in het donker zorgen bovendien voor een sprookjesachtige sfeer. Het is hiermee één van de meest unieke culturele evenementen op het water in Friesland.

De gondels varen vanaf 21.00 door Aldeboarn: een waar spektakel met versierde gondels. Vanaf 17.00 uur start de jaarmarkt in het dorp. Het centrum staat dan vol met standjes en eetgelegenheden en er zijn allerlei activiteiten op en rond het water. ‘s Avonds gaat het feest door in de feesttent.