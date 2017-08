JOURE: In de avonduren op woensdag is gecontroleerd door de politie bij Joure, waar in verband met de wegwerkzaamhede n snelheidsbeperk ingen zijn. Hier werd 8 keer proces-verbaal opgemaakt voor 30+ snelheidsoversc hrijdingen.

Hiervan waren er zelfs 2 meer dan 50 te snel, hetgeen invordering van het rijbewijs tot gevolg had. Dit betrof een 43-jarige inwoner van Lelystad die 147 reed waar 90 was toegestaan en een 47-jarige inwoner van de gemeente Staphorst die 120 reed waar hij 70 mocht. Info en tekst politie.