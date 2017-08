Politie zoekt getuigen van ongeval in Drachten

Voorbijgangers waarschuwden de hulpdiensten en verleenden eerste hulp aan het slachtoffer. Het personeel van de ambulance en de traumahelikopter stabiliseerde de 45-jarige man. Vervolgens werd hij per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Verkeersspecialisten van de politie doen nader onderzoek naar de toedracht van deze aanrijding. Mogelijk heeft de man in de rolstoel het rode verkeerslicht genegeerd.

Politie zoekt getuigen

Het onderzoek is op dit moment nog volop gaande. De agenten komen graag in contact met getuigen van dit ongeval. Bent u getuige of weet u meer van dit ongeval? Bel dan met de politie in Drachten via 0900-8844.